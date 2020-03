Toscana, la candidata leghista all’attacco del Consultorio TransGenere: la replica del Toscana Pride – video

Anche in piena pandemia da Coronavirus, l’ossessione leghista nei confronti della comunità LGBT non conosce tregua. Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina che parrebbe essere la principale candidata alla regione Toscana per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative, ha infatti duramente criticato Enrico Rossi, presidente della regione dal 2010, per aver sbloccato dei fondi in favore del Consultorio Transgenere di Torre del Lago proprio nel pieno della crisi Covid-19.

“Non ci volevo credere! Il 23 Marzo, in piena emergenza Covid-19 la Regione Toscana stanzia 80.000 euro per il consultorio transgender. Non per mascherine, respiratori, aiuto alle imprese. Queste sono le loro priorità!!!”, ha scritto sui social la Ceccardi, con tanto di video denuncia in cui aizza i propri elettori contro l’attuale giunta e la stessa comunità transgender, indirettamente accusata di volere soldi pubblici in un simile momento di crisi sanitaria internazionale. Durissima la replica alla Ceccardi da parte del Comitato Toscana Pride.

Solidarietà da parte di tutto il Comitato promotore del Toscana Pride al Consultorio Transgenere per il vergognoso attacco subito dall’eurodeputata leghista e candidata governatrice in Toscana Susanna Ceccardi. Le risorse stanziate dalla Regione Toscana che sono al centro dell’accusa rivolta al Consultorio Transgenere che da più di 10 anni si occupa di persone in transizione di genere, finanziano annualmente le attività rivolte alle persone transgender, di supporto psicologico, assistenza endocrinologica, assistenza psichiatrica, assistenza nell’iter di riassegnazione, assistenza legale, mediazione culturale e assistenza al cambio anagrafico per le persone che hanno una condizione di real life di almeno 5 anni e che non intendono sottoporsi a intervento. Il Consultorio Transgenere ha la stessa dignità di tutti gli altri Consultori finanziati dalla Regione ed eroga al pari degli altri Consultori servizi essenziali. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non deve impedire o interrompere l’erogazione di servizi fondamentali alla popolazione e quelli erogati dal Consultorio di Torre del Lago alle persone trans* lo sono a tutti gli effetti. Perché le persone trans* sono cittadin* con uguale dignità e uguali diritti.

Nel suo passato da sindaca di Cascina, si ricordano non poche battaglie della Ceccardi contro la comunità LGBT. Questo non è altro che un nuovo capitolo.