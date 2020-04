T’Appartengo, la quarantena italiana si fa parodia con Daniel Greco

Dal Premier Giuseppe Conte a Jo Squillo, che ogni pomeriggio fa ballare migliaia di persone in diretta IG. Parte e finisce così l’ultimo video parodia di Daniel Greco, che prova a suscitare ironia in un momento tutt’altro che semplice per il mondo intero, causa Covid-19.

Sulle note di T’Appartengo, cult anni ’90 targato Ambra Angiolini, Greco pennella sarcastici lineamenti dalla reclusione nostrana con l’intenzione di strappare un amaro sorriso. “Io mi ero perso nei decreti e tu, idiota più che mai, postavi le fake news”, canta Daniel, con capello riccio all’Ambra che fu e bianco e nero: “T’appartengo se ci tengo tu decreti e io mantengo, mi appartieni se ci tieni tu decreti e poi mantieni”.

“Prometti che se ne uscirà”, implora Greco nel finale, facendo suo un desiderio condiviso da circa 60 milioni di italiani.