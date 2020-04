Vamos a Bailar (tutti in quarantena!), la parodia drag – video

Un video parodia per strappare sorrisi in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, per ballare e divertire in questo periodo di quarantena dovuta alla pandemia da Covid-19.

Sulle note di Vamos a Bailar, classicone di Paola e Chiara uscito proprio 20 anni or sono, decine di drag queen italiane si sono ritrovate per una parodia ideata da Simona Sventura e Miss Pingy.

Con la voce di Erika dallo staff the Voice, loro sono Balena Rodriguez, Carla Stracci, Lawanda Gastrica, Safira, Amanda Lira, Sara After Six, Iko Van Jones, Lady Vesuvio, Leila Stars, TachiPierina, Paul Lestat, Zia Tiffany, Candy Dash, Magda Aliena, La Crisandra, Sebille Garcia, Sovranity, Ape Regina, Nikita Magno, Enorma Jean, Doretta, Lady Gogo’, Miranda Stick, Drag Rovina, Sandra show, Roxy Pigalle, Madelaine Rubia, Sally Chemist, Ayleen Magius, Drag LaZia, Tanissa, She Wulva, Last queen, Gold queen, Velma K, Apollonia, Tekanne staff, Lady Mars, Silvana della Magliana, El Kim, Celine, Klyzia Lancaster, Nausica Vamp, Ivana Vamp, Desdemone Undicesimo, Deville LeBleu, SoConfussa staff e Priscilla.

Buona visione.