Grindr comprata dagli americani per 608 milioni di dollari

Nata undici anni fa negli Usa, venduta ai cinesi di Beijing Kunlun tra il 2016 e il 2018 per un totale di 245 milioni di dollari, e ora tornata in America. Grindr è stata venduta alla modica cifra di 608,5 milioni di dollari alla San Vicente Acquisition LLC. Il 98,59% delle quote Grindr sono così passate di mano, con il restante 1,4% rimasto a manager e dipendenti.

Due mesi fa si era parlato anche di un interesse tutto italiano di Bending Spoons, che è tra le prime dieci aziende al mondo per download di app. Startup fondata nel 2013 da Luca Querella, Francesco Patarnello, Luca Ferrari e Matteo Danieli, Bending Spoons comprende dall’estate scorsa in qualità di soci di minoranza anche la banca d’affari Tip, riconducibile a Giovanni Tamburi, il fondo Nuo Capital e soprattutto la Holding14 di Fininvest, facente capo a Luigi Berlusconi e alle sorelle Barbara ed Eleonora, figli di Silvio e di Veronica Lario. L’offerta monster della San Vicente Acquisition LLC ha però sbaragliato la concorrenza. L’identità di tutti gli investitori appartenenti a questo consorzio non è stata ancora del tutto svelata. Tra i tanti dovrebbe esserci James Lu, nato in Cina, ex dirigente del colosso cinese Baidu. La palla passa ora al Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), che dovrà avallare o meno l’acquisizione, dopo aver in passato espresso preoccupazioni per la proprietà cinese dell’azienda.