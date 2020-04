Lapo Elkann con Croce Rossa in #NeverGiveUp: la raccolta fondi per l’emergenza Covid

Si ringraziano i protagonisti che prestando il proprio volto hanno permesso la raccolta fondi: Community (Communication & Project Management), Getty Images (Visual Media agency), Independent Ideas (Creative Agency), Tinaba | Banca Profilo (Technical Partner), Publicis Groupe Italia (Creative, Media and Production), Pink Salt (AR Design & Development) e tutti coloro che hanno prestato gratuitamente il proprio lavoro a supporto del progetto di charity.

A sostegno della raccolta fondi è stata pianificata una campagna di comunicazione sui principali media italiani, tra cui GAY.IT. Inoltre, il progetto avrà un ulteriore sviluppo su Instagram grazie ad un filtro dedicato all’operazione #beyondthemask che consentirà a tutti di partecipare all’iniziativa, personalizzando il proprio selfie con la bandiera della propria nazione.

Grazie a Cristiano Ronaldo, che per primo ha partecipato al progetto insieme a Lapo Elkann, la campagna sarà amplificata anche in altri Paesi e sui suoi canali social. “In questo momento così difficile per il mondo” dice Cristiano Ronaldo “è importante essere uniti e supportarci a vicenda. Facciamo tutto il possibile per aiutare! Never Give up!”.

Ognuno di noi può fare la differenza, donando e diffondendo l’#nevergiveup.

Fondazione Laps

La Fondazione Laps – Libera Accademia Progetti Sperimentali nasce del 2016. Crede nell’assoluto valore della Persona, e nel suo diritto fondamentale di perseguire la Felicità. I fanciulli sono il Bene più prezioso dell’Umanità. È per questo motivo che la Fondazione destina tutte le sue risorse per la cura e il ben-essere dei Minori sviluppando progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo dei giovani per dar loro nuove possibilità.