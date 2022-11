Benvenutə a Gender Border Film Festival 2022, tra fluidità e sessualità senza barriere

2 min. di lettura

Il Gender Border Film Festival è tornato: dal 3 al 6 Novembre, al Teatro Franco Parenti, un fine settimana per esplorarci senza tabù.

L’evento, fondato da Marco Kassir e Marco Malfi Chindemi, anche quest’anno attraverso cinema, musica, talk, e performance celebra l’identità libera da barriere, svincolando desiderio e sessualità da tutti quei costrutti eteropatriarcali di cui possiamo fare a meno.

Fluidità di genere, sesso e sessualità, e corpi non conformi sono i temi portanti di una rassegna unica nel panorama mainstream: ben otto opere inedite, dal Colors of Tobi, coming of age di Alexa Bakony, alla storia d’amore tra due donne anziane affette da semenza senile in Sweetling di Eva Van Barneveld. Ma anche il desiderio trans in Death and Bowling di Lyle Kash, la nascita e morte della storica casa di produzione porno gay Palme Drive Video in Raw! Uncut! Video! di Ryan A. White e Alex Clausen, fino alla pornografia etica e indipendente di Julia Ostertag e Patrick Muroni nei documentari Fierce:a Porn Revolution e Female Ejaculation and other mysteries.

Apriranno il festival Pleasure, acclamato e folgorante esordio di Ninja Thyberg, dedicato alle luci e ombre dell’industria pornografica e dell’American Dream, insieme a Gola Profonda, famigerato e indimenticabile cult movie anni ’70, in occasione del suo 50esimo anniversario.

Non mancheranno momenti d’incontro e sensibilizzazione, come HIV, PREP, STIGMA, U = U SONO SOLO PAROLE accompagnato da Daniele Calzavara del Milano Check Point, la psicoanalista Giorgia Fracca, Antonia Monopoli dello Sportello Trans di Napoli, l’infettivologa Silvia Nozza e la drag queen Enorma Jean, per oltrepassare insieme stigma e qualunquismi sull’HIV.

Ciliegine sulla torta: performance di Enorma Jean, la queer art di Sara Brown, lo spettacolo burlesque di Ella Bottom Rouge, e alla rassegna di ritratti oltre il genere, Henko, curata dall’artista Massimo Giovanni. A concludere il dj set di Stefano Riva, art director e ‘momager’ di Ragazza Milano.

