Bisex e leghista: “Mi discriminano perché di destra”. È giusto?

“Chi vi scrive è un ventenne militante della Lega da quasi due anni che non ha mai subito discriminazioni di sorta all’interno del suo partito”. Inizia così la lettera che Emanuele Arusa ha inviato al quotidiano La Verità, che l’ha pubblicata oggi sulla versione cartacea e digitale del giornale vicino alle idee del partito di Matteo Salvini.

Il ragazzo accusa la comunità LGBTQIA+ di discriminazione legata alle sue idee di destra. “Nella giornata di ieri – scrive il ragazzo – sono rimasto vittima di un attacco incrociato da parte dei sostenitori della comunità LGBTQ+ e progressisti conclamati perché avevo osato criticare, da bisessuale di destra, un cartello contro il mio partito che maleducatamente recitava Tranquillo mamma sono bisex, non leghista“.

Nel sottotitolo apparso sul quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro, si parla di attivistə della comunità LGBTQIA+ come “squadristi LGBT”.

“Hanno raggiunto vette di estremismo ideologico e violenza verbale mai avute prima d’ora contro chi si oppone alla deumanizzazione e al dissacramento dell’individuo in favore di una costruzione finta della propria persona” continua la lettera di Arusa su La Verità.

Secondo i detrattori che hanno attaccato il ragazzo, non si può essere bisex e leghisti? Non è questo il punto, quanto: come ci si trova a essere appartenenti a una comunità osteggiata dallo stesso partito che pubblicamente sostieni?

Il dubbio è legittimo ed è un dubbio che si solleva – possibilmente in un modo civile – a proposito della serenità della scelta politica di una persona bisex che è iscritta a quella Lega di Salvini che – tra le altre cose – è stata la spada di Damocle che ha affossato il Ddl Zan lo scorso Ottobre 2021 . Naturalmente si può essere bisex e non voler rivendicare alcun diritto per la propria identità.

“Affermare testualmente di essere bisessuali e leghisti, contro ogni forma di propaganda gender e contrari ai diktat di questi nuovi movimenti politicamente corretti, comporta ormai discriminazione, odio e ghettizzazione da parte di chi si strappava le vesti per il disegno di legge Zan”.

Il ragazzo appare confuso e mescola piani, significati e battaglie. Non esiste alcuna propaganda gender. Siamo lottando semplicemente per lasciare libertà di affermazione di genere (qui lo spieghiamo bene). E il Ddl Zan è stato affossato – in primis – dalla Lega di Matteo Salvini. Quel Matteo Salvini che va d’amore e d’accordo con dittatori di dubbia trasparenza in tema di diritti civili, come Bolsonaro, quel Matteo Salvini pronto ad abbracciare il premier ungherese Orban. Insomma, è vero che presto Salvini sarà finalmente detronizzato dalla guida della Lega, ma il ragazzo si metta nei panni di chi legge: è difficile non porre qualche domanda a una persona bisex che si lamenta perché qualcuno al Pride ha esposto un cartello Tranquillo mamma sono bisex, non leghista. Suvvia.

Il ragazzo è stato fatto oggetto di vari epiteti – non sempre civili – via Twitter. Ne riporta alcuni proprio nella lettera a La Verità.

Si va da “Pensa che c*glion* che devi essere” a “La tua mera esistenza è un insulto” fino a “Tornatene dagli etero a discriminare gli immigrati” oppure “Emanuele i leghisti non ti vedono così meno ricch*one, perché sei fascista come loro, gli fai schifo lo stesso”.

La lettera di Arusa è un pasticcio, alcune risposte inqualificabilmente incivili. Ma tutto sembra più un pezzo di carta per ravvivare il fuoco, che un vero pungolo. E sì, perché il pungolo ci sarebbe e andrebbe ben argomentato.

Si può essere LGBTQIA+ e di destra senza essere per questo discriminati?

È una domanda legittima, ma per sostenerla occorrono argomentazioni e non piagnistei per appiccare fuochi.

