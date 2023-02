Brianza Pride il 16 settembre

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Nel pieno degli annunci, arriva anche la data che quest’anno chiuderà l’Onda Pride 2023. Sarà il Brianza Pride, che si svolgerà a Monza, a chiudere la lunga lista di parate del Pride che avranno luogo in tutta Italia: la data da segnare per il capoluogo brianzolo è il 16 settembre.

Una data inusuale, visto che tradizionalmente il Pride viene celebrato nei mesi estivi. La novità di Monza, annunciata per la prima volta alla Camera del Commercio, tuttavia ha motivazioni ben precise. Nell’intento degli organizzatori, infatti, la scelta di una data così avanti, a settembre inoltrato, è un modo per porre l’accento sul cambiamento climatico, prevedendo le ondate di caldo che iniziano a registrarsi anche in autunno al Nord.

Spostando il Pride lontano dalle cocenti giornate estive, poi, gli organizzatori vogliono rendere il Pride ancora più accessibile per le persone più fragili, come anziani e bambini, che solitamente con il troppo caldo non possono uscire per troppo tempo.

Il direttivo di Brianza Oltre l’Arcobaleno ha spiegato: «Quest’anno sarà il quinto Pride per la Brianza. La nostra condizione si è evoluta negli ultimi cinque anni, ma i capisaldi del nostro Manifesto Politico non sono ancora stati raggiunti. Nell’ ultimo anno solare sono state centinaia le persone che si sono rivolte ai nostri sportelli chiedendoci aiuto. Bisogna ancora fare moltissimo in Brianza per trasmettere la cultura dei diritti umani a tutta la popolazione».

«Abbiamo deciso la data di settembre perché è chiaro a tutti che non è possibile manifestare con le temperature estive così torride e rendere il Pride il più accessibile a tutti e per denunciare che il cambiamento climatico c’è e sta modificando le nostre vite. Chiuderemo noi la stagione dei pride in Lombardia e in Italia ed invitiamo dunque tutti gli attivisti LGBTQIAP+ lombardi e italiani a venire a Monza il 16 settembre»

