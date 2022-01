Celebrazione del rimming in tv, da The White Lotus a Euphoria 

2 minuti di lettura

In quantǝ hanno visto The White Lotus? Per chi ancora non l’ha fatto, provvedere in fretta.

La serie HBO è un’adorabile e spietata satira sul privilegio bianco, tra le più guardate e chiacchierate dello scorso anno (in Italia disponibile su Sky Atlantic e on demand su NOW).

Tra i numerosi momenti che vi rimarranno stampati in mente, in pole position c’è anche un’esilarante scena di rimming: senza particolari spoiler, il momento – totalmente inaspettato e vivido quanto basta far esultare una platea – coinvolge l’attore Murray Bartlett immerso tra le natiche del collega Lukas Gage.

“Dovremmo normalizzarlo il rimming” ha dichiarato Gage ad Andy Cohen durante il talk show Watch What Happens Live “Penso che dovrebbe essere discusso molto di più”.

Gage è così fiero di quella scena da specificare che è un’idea tutta sua.

La sceneggiatura la indicava solo come una scena di sesso, ma l’attore ha ritenuto che di sesso in televisione ne abbiamo visto a profusione. “Mostriamo un po’ di analingus” ha detto.

La scena, neanche a dirlo, ha fatto impazzire Twitter diventando virale nel giro di pochi minuti.

“L’unica cosa che puoi fare è compiere scelte che abbiano senso per i personaggi e la storia” commenta Gage in un’intervista per Vulture “Ma è sempre molto probabile che una scena del genere diventi un meme”.

Ma The White Lotus non è l’unica serie tv HBO a celebrare una slinguazzata tra i glutei.

Euphoria è ben noto per le sue scene di sesso esplicitassime e grafiche, e la seconda stagione attualmente in onda non esita a confermarlo: nel secondo episodio per una frazione di brevi ma intensi secondi possiamo vedere Eric Dane (padre di Nate Jacobs, o anche dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy) sprofondare nel lato B di un misterioso ragazzo.

Anche stavolta il gay twitter è partito per la tangente, tant’è che il giovane non identificato ha alzato la mano: “Ero io” ha scritto l’attore Christin Byrdsong allegando un selfie con Dane e l’hashtag #Dreamscometrue.

L’attore ha riferito di essere un fan sfegatato di Dane , definendolo “un gioiellino” sul set, “professionale e tranquillo”.

Byrdsong ha spiegato come la scena fosse coordinata da un coreografo e completamente fake: “un pezzo di tuta è stato applicato dal coreografo tra le mie chiappe e la sua faccia.” scrive Byrdsong su Twitter.

Quando la troupe ha chiesto al ragazzo se si sentisse a suo agio, l’attore ha risposto solo “i sogni diventano davvero realtà” facendo scoppiare a ridere l’intero set.

Con il potere della finzione, ma come biasimarli? Se questi show hanno la possibilità di normalizzare agli occhi del grande pubblico una delle attività sessuali più amate dalle persone queer, non possiamo che sentirci gratǝ.

Un’unione di intenti, in nome del rimming.

