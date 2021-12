Ciabatte con le calze, il trend 4 stagioni, non per solÉ™ tamarrÉ™

3 minuti di lettura

Ciabatte, sandali anche a dicembre con meno 10 gradi. Il segreto? Sta nella calza.

Calze di spugna per i più street, in lana grossa e calda per i freddolosi e in cashmere a costine per i dandy, con le calze con le ciabatte, proprio come recitava il buon vecchio Vacca nel lontano 2017, di giorno come di sera, io vado dove mi va, con le calze con le ciabatte, in spiaggia come in città.

Ma quali sono i modelli più cool tra i quali scegliere, per abbracciare una tendenza nata in origine dal guardaroba femminile? Un rigurgito superstite degli anni 2000, il calzettone di lana maschile con il sandalo aperto, che fa tanto sciura modaiola che non soffre il freddo, neanche con la neve al ginocchio, perché così vuole la moda, lasciatecelo dire. Va indossato non tanto con la calza, ma con il giusto spirito, nessunə esclusə. È una questione di riuscire a sublimare la tamarragine, che la moda sa codificare benissimo, darling.

Per il filone sportivo passiamo da quelle gommate in tessuto tecnico e tasconi sulla punta di Crocs, che piaceranno ai più informali wanna-be newyorker anche se abitano a Pavia o Catanzaro, al classico sabot Adidas, con le tradizionali bande bianche che ricordano vagamente le Superstar.

Sempre di Adidas la maxi ciabatta bombata beige tanto amata dalle celebrities internazionali sulla scia futuristica di Kanye West, e infine la variante più discreta da bravo ragazzo, blu navy, intelate con suola bianca di Fear of God, il tutto completato rigorosamente dalla candida calza in spugna a vista.

Ciabatta ma anche pantofola delicata, in morbida ecopelliccia colorata quella verde muschio di Bottega Veneta o logata sul davanti come ci propongono Balenciaga e Marni; pantofola da camera rigorosamente scamosciata e un po’ retrò quella di Louboutin o dal design più spartano e comfy per Off White e Birkenstock da portare con la calzamaglia in cashmere color terra e nulla più, infine laccata di vernice nera per quella di Rick Owens o intrecciata e di velluto blu per Jil Sander.

Entriamo in zona over 18, attenzione, per i più coraggiosi, ecco un’ultima selezione: dalle calde chicche matelassè in piumino di Marni e Reebock ai sandaletti Amish neri di velluto, tutta poesia e un po’ antisesso di Jil Sander.

Etniche di denim sfrangiato o intrecciato quelle di VISMIM e Malibu Sandals e massicce nelle borchie quelle da emo punk di Givenchy o con zeppa per Balenciaga per Crocs.

Concludiamo con una nota freak dedicata agli antidiluviani, proprio per quelli che la moda la fanno e non la seguono, gli scheletrini di plastica nude, sabbiati, di Rombaut, marchio ecologico vegano da veri fashionisti che non perdono un colpo: in tal caso, lasciamo a voi l’onore di decidere il resto dell’ outfit.

