Oscar 2020: il ‘Best of’ dal Red Carpet

Joaquin Phoenix in Stella McCartney Eleganza classica anche il Joker, film che gli ha assicurato il premio come miglior attore.

Margot Robbie in Chanel Con un abito dalla tonalità nera, abbiamo Margot Robbie, sul red carpet per Bombshell.

Timothee Chalamet in Prada

Il protagonista di Chiamami con il tuo nome si presente con un look alquanto strano, per la serata degli Oscar. Se pecca in stile, ha comunque buon gusto per la scelta del brand: Prada!