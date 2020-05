Charlie Carver e il coming out: “avevo paura, provavo vergogna, ma noi persone LGBT siamo speciali e resistenti”

Oggi 31enne, Charlie Carver ha fatto coming out pubblico nel 2016, su Instagram, dopo essere esploso in tv grazie al ruolo di Porter Scavo nella serie Desperate Housewives. Charlie, che ha un fratello gemello anche lui attore, di nome Max, ha affrontato le paure legate al coming out nel suo discorso di accettazione per il GLSEN Gamechanger Award.

“C’era proprio questa costante sensazione che la scuola non fosse sicura. O più di ogni altra cosa, che se avessi abbassato la guardia e mi fossi completamente rilassato in uno stato di appartenenza, quel qualcosa di rapido e terribile sarebbe venuto a trovarmi”, ha confitato Carver, poi visto anche in Teen Wolf, I Am Michael e nell’imminente The Batman. “Ora riconosco che quella cosa di cui avevo così paura, la cosa da cui scappavo e che cercavo di gestire, era la mia vergogna.”

Carver ha poi rivelato di aver pubblicamente fatto coming out per aiutare i giovani LGBTQ + nelle loro battaglie quotidiane con quel senso di vergogna.

Ho sempre saputo di voler fare qualcosa con la mia vita che potesse aiutare i giovani nella loro relazione con la vergogna. Non volevo fare spettacolo. Volevo solo rivelare questa parte di me stesso. Speravo che scrivendo quel post e condividendo il motivo per cui ero arrivato alla decisione di fare coming out pubblico potesse far percepire a qualche giovane là fuori il cambiamento che stiamo vivendo. Il cambiamento che noi tutti aspettiamo, nelle nostre vite come persone LGBTQ. I ragazzi LGBTQ soffrono davvero della vergogna che prende forma su Internet, spesso a scuola e a volte purtroppo anche a casa, e li colpisce per il resto della loro vita. Ma credo che le persone LGBTQ siano resistenti e in qualche modo particolarmente speciali. Penso che sembriamo intrinsecamente capaci di pensare compassionevolmente, agire coraggiosamente, lavorare in modo creativo e vivere in comunità. Ma quelle qualità, quelle qualità essenziali possono davvero emergere solo in un ambiente positivo, sicuro e incoraggiante.

Carver, che è apparso anche nel revival di Broadway di The Boys in the Band, ha ricevuto il Gamechanger Award dai suoi compagni di cast: Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Robin de Jesús, Tuc Watkins, Brian Hutchison e Michael Benjamin Washington. Tutti insieme si ritroveranno per un nuovo adattamento di Ryan Murphy che finirà su Netflix.