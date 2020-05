David 2020, i vincitori: Trionfa Il Traditore – due premi per La Dea Fortuna

Un trionfo annunciato. Il Traditore di Marco Bellocchio ha stravinto i David di Donatello 2020, Oscar del Cinema italiano, conquistando i premi per il miglior film, regia, sceneggiatura originale, miglior attore protagonista (Pierfrancesco Favino), attore non protagonista (Luigi Lo Cascio) e il miglior montaggio.

Pinocchio di Matteo Garrone ha fatto filotto tra i David tecnici, vincendo i premi per la miglior scenografia, costumi, trucco, parrucco ed effetti speciali, mentre La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek ha vinto due David: quello per la miglior canzone originale di Diodato (che ha sconfitto Thom Yorke!) e quello per la miglior attrice protagonista Jasmine Trinca, riuscita a conquistare l’ambito riconoscimento anche se dinanzi ad un minutaggio ridotto. Il Primo Re di Matteo Rovere ha vinto i David per la fotografia, il miglior produttore e il miglior suono, mentre Suspiria di Luca Guadagnino è tornato a casa a mani vuote. Anche il David per la miglior colonna sonora, sempre firmata Thom Yorke, è infatti clamorosamente sfuggito, finendo tra le mani dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Da segnalare anche il 3° David personale per Valeria Golino, eletta miglior attrice non protagonista con 5 è il numero perfetto, e la miglior sceneggiatura non originale andata al bellissimo Martin Eden di Pietro Marcello. Phaim Bhuiyan, con Bangla, ha infine vinto il David come miglior regista esordiente.