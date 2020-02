David 2020, 4 nomination per La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek

17 anni fa, era il lontanissimo 2003, Ferzan Ozpetek vinceva il suo primo e unico David di Donatello ‘competitivo’, quello per il miglior film grazie a La Finestra di Fronte. A batterlo tra i registi, incredibilmente, fu invece Pupi Avati con Il cuore altrove. Nei successivi 17 anni Ozpetek non ha più vinto un David, premio Oscar del cinema italiano, anche se ricandidato per Cuore Sacro (3 nomination personali), Mine Vaganti (3 nomination), Allacciate le Cinture (1 nomination) e Napoli Velata (1 nomination).

La Dea Fortuna, film campione d’incassi con oltre 8 milioni di euro, è stato oggi relativamente poco considerato tra i i film candidati ai David di Donatello 2020, questa mattina svelati a Roma. Solo 4 le nomination per la pellicola, ovvero quella per la miglior sceneggiatura originale, firmata a sei mani da Ozpetek, Gianni Romoli e Silvia Ranfagni, quella per la miglior canzone originale, ovvero Che vita Meravigliosa di Diodato, quella per la miglior attrice non protagonista, ovvero Jasmine Trinca, e infine quella per il David Giovani, assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado e in passato già vinto da Ozpetek, proprio ai tempi de La Finestra di Fronte.