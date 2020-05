David 2020, stasera l’assegnazione degli Oscar del Cinema italiano: chi vince?

Ennio Morricone ha ricevuto nove David come Miglior musicista, lo scenografo e costumista Danilo Donati si è aggiudicato otto premi, mentre quattro premi sono stati assegnati a Dante Ferretti come Miglior scenografo. Luca Bigazzi ha ricevuto sette David come Miglior autore della fotografia, Tonino Delli Colli quattro. Cinque statuette sono state assegnate a Ruggero Mastroianni come Miglior montatore.



La ragazza del lago di Andrea Molaioli ha ottenuto dieci David di Donatello, nove per La grande bellezza di Paolo Sorrentino, Anime nere di Francesco Munzi, La vita è bella di Roberto Benigni, L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, Pane e tulipani di Silvio Soldini, Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi e Dogman di Matteo Garrone. Otto riconoscimenti per Romanzo Criminale di Michele Placido e Vincere di Marco Bellocchio. Sette premi sono andati a Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, Il capitale umano di Paolo Virzì, Noi credevamo di Mario Martone, Il divo di Paolo Sorrentino, Gomorra di Matteo Garrone e Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli.

I NUMERI DELLA 65ª EDIZIONE

FILM ISCRITTI

138 film italiani di lungometraggio di finzione usciti nel 2019

132 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2020

15 diretti da registe donne

8 registe esordienti donne

41 opere prime iscritte al David di Donatello 2020

103 documentari in concorso

339 cortometraggi in concorso



FILM DI LUNGOMETRAGGIO NOMINATI IN CINQUINA

23 film italiani in nomination: