DJ Qualls di The Man in the High Castle fa coming out

Oggi 41enne, DJ Qualls è diventato un volto particolarmente conosciuto a inizio ‘2000, quando prese parte a Road Trip di Todd Phillips, per poi farsi vedere in film come The Core, Hustle & Flow – Il colore della musica, A proposito di Steve e in serie come Lost, Supernatural, Memphis Beat, Legit, Z Nation Fargo e soprattutto The Man in the High Castle, in cui interpreta Ed McCarthy dal 2015.

Ebbene DJ Qualls ha fatto coming out nel weekend, prima nel corso di un comedy show a San Diego e a seguire su Twitter, dicendosi “stanco” di doversi “preoccupare” per le possibili conseguenze professionali.

Qualls fece anche un un cameo, negli abiti di se stesso, nel video del singolo “Boys”, di Britney Spears.

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career.

— DJ Qualls (@TheOnlyDJQualls) January 11, 2020