Eddie Redmayne, “grazie a The Danish Girl ho aperto gli occhi sulle discriminazioni”

37 anni all’anagrafe, Eddie Redmayne è da poco sbarcato su Amazon Prime con The Aeronauts, spettacolare film che lo vede interpretare lo scienziato James Glaisher, che sognava di cambiare le regole delle previsioni metereologiche.

Dal 2016 amato magizoologo Newt Scamander nella saga Animali fantastici e dove trovarli, prequel di Harry Potter che a fine 2020 tornerà al cinema con il terzo capitolo, Redmayne, premio Oscar nel 2016 grazie a La teoria del tutto, si è avvicinato alla comunità LGBT nel 2016 grazie a The Danish Girl, film in cui si è trasformato in Lili Elbe, la prima persona a essere identificata come transessuale e a essersi sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Un ruolo che ha segnato il lanciatissimo Eddie, come confermato sulle pagine de LaRepubblica nel corso di un’intervista con Filippo Brunamonti.

Quando per The Danish Girl ho interpretato Lili Elbe, una delle prime transessuali nella Copenaghen del 1926, ho aperto gli occhi sulle discriminazioni e, se ho un piccolo punto di forza come attore, è sicuramente quello di stare dalla parte di tutte le comunità che ancora oggi lottano per l’uguaglianza.

Grazie a The Danish Girl Eddie ottenne una nuova nomination agli Oscar (dove venne battuto da Leonardo DiCaprio con Revenant – Redivivo), una ai Golden Globe, ai BAFTA, ai SAG, ai Critics’ Choice e ai Satellite Award.