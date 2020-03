20 film LGBT da vedere su Amazon Prime Video

Pride – 2014

Basato su una storia vera, durante lo storico sciopero dei minatori inglesi del 1984. Degli attivisti del movimento gay, spinti dalla solidarietà verso chi, come loro, lotta contro il sistema, decidono di raccogliere fondi per gli scioperanti del Galles. I minatori accolgono con diffidenza l’iniziativa ma l’incontro fra i due mondi si trasformerà in un’entusiasmante amicizia.

Addicted to Fresno – 2015

Una lesbica sola ma stoica (Natasha Lyonne) e la sorella ninfomane (Judy Greer) e incapace di controllare i propri impulsi vivono di nuovo insieme a Fresno. Dopo aver ammazzato accidentalmente un uomo, si ritroveranno a dover affrontare il loro difficile rapporto.

My Hustler – 1965

Dal genio di Andy Warhol e girato in gran parte in piano-sequenza, My Hustler racconta di un uomo ricco che si porta al mare un affascinante ragazzo, rischiando che altri se lo rimorchino. L’idea di Warhol di filmare l’azione e la non azione con realismo documentaristico sarà un modello non solo per molti autori che verranno, ma un esempio con cui dovrà confrontarsi tutta la cultura.

Mala Noche – 1984

Il primo capolavoro di Gus Van Sant, girato in un contrastato bianco e nero, è un preludio al Cinema Queer degli anni ’90. Walt, un giovane commesso di Portland, si innamora perdutamente di Johnny, un diciottenne messicano, immigrato illegalmente. Mentre per Walt è amore a prima vista, lo stesso non vale per Johnny.