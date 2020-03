20 film LGBT da vedere su Netflix

Chiamami col tuo nome – 2017

Nella campagna italiana del 1983 la vita del diciassettenne Elio cambia completamente a causa del legame con Oliver, carismatico assistente del padre arrivato dall’America.



Gli Amanti Passeggeri – 2013

Quando un volo diretto a Città del Messico finisce nei guai, i passeggeri spaventati cominciano a condividere i loro segreti più intimi. Con risultati esilaranti.



Handsome Devil – 2016

Un ragazzo che si autodefinisce un outsider viene mandato in un collegio dove tutti hanno la fissa per il rugby. Qui diventa inaspettatamente amico del migliore giocatore.



Beach Rats – 2017

Un diciannovenne con dubbi sulla propria sessualità si trova diviso tra i suoi amici virili, la famiglia e gli uomini più anziani che conosce on line.



Alex Strangelove – 2018

Il liceale Alex Truelove vuole perdere la verginità con Claire, la sua adorabile ragazza. Questo piano, però, va storto quando conosce l’altrettanto adorabile Elliot.



Elisa e Marcela – 2019

Nel 1901 in Spagna, Elisa Sánchez Loriga finge di essere un uomo per poter sposare Marcela Gracia Ibeas, la donna che ama. Tratto da una storia vera.



Paris is Burning – 1991

Questo documentario premiato al Sundance segue da vicino le ballroom community d’America negli anni ’80, in piena crisi AIDS. È il progetto che ha ispirato Ryan Murphy per la realizzazione di Pose.



Forse li Conosci – 2017

Le vite di un gruppo di amici si complicano quando una donna sposata rimane incinta del miglior amico gay del marito dopo aver passato una notte d’amore con lui.



L’Estate Addosso – 2016

Due adolescenti italiani in viaggio a San Francisco stringono un’improbabile amicizia con una giovane coppia gay.



Holding the Man – 2015

Nell’Australia degli anni ’70, due ragazzi s’innamorano e restano insieme combattendo per quindici anni, finché una nuova crisi li travolge.



Below her Mouth – 2016

Una fashion editor fidanzata inizia una relazione bollente con una ragazza che ripara tetti, rischiando di sconvolgere la vita di entrambe.



Dream Boat – 2018

Durante una crociera per gay, cinque passeggeri di diverse nazionalità si prendono una pausa dalle rispettive famiglie e culture per divertirsi e riflettere sulla vita.



Duck Butter – 2018

Diffidando dell’onestà nelle relazioni sentimentali, due giovani donne iniziano un esperimento di 24 ore sull’intimità, ma più il tempo passa e più il legame vacilla.

The Death and Life of Marsha P. Johnson – 2017

Il regista candidato agli Oscar David France (“How to Survive a Plague”) dirige questo intenso documentario sulla vita dell’attivista LGBT Marsha P. Johnson, morta suicida per la polizia. Ma non per i suoi amici.



Loev – 2015

Un’escursione in montagna spinge un genio di Wall Street a esplorare i propri sentimenti per un vecchio amico disilluso dal compagno.



King Cobra – 2016

Stephen, produttore veterano di film porno gay, lotta con due rivali per il diritto di esclusiva sul suo pupillo minorenne Brent Corrigan, ma le conseguenze sono letali.



Jonas – 2019

Il passato turbolento di Jonas lo perseguita, mentre ripensa alla sua relazione adolescenziale con l’impulsivo, contorto eppure irresistibile Nathan



Strike a Pose – 2016

Venticinque anni dopo, questo documentario ritrova i ballerini che hanno accompagnato Madonna nel Blond Ambition Tour del 1990, già immortalato in A Letto con Madonna.



Lovesong – 2016

Sarah e Mindy, amiche del cuore, condividono un momento inaspettato durante un viaggio. Anni dopo, le due faticano a ravvicinarsi prima di un matrimonio.



Scusate se Esisto – 2015

Tornata in Italia, un’architetta di successo scopre di avere scarse prospettive professionali perché donna. Così escogita un piano elaborato per avere successo insieme all’amico gay.