Francis Lee denuncia: “Amazon Prime Usa ha censurato il mio God’s Own Country”

Film del 2017, La terra di Dio – God’s Own Country è presto diventato titolo di culto per la cinematografia LGBT internazionale. La pellicola prende spunto dalla vita dello stesso Francis Lee, a suo tempo costretto a decidere se continuare a lavorare nella fattoria di famiglia o andare a studiare cinema. Attesissimo a breve con l’opera seconda Ammonite, che vedrà Kate Winslet e Saoirse Ronan amanti, Lee ha denunciato sui social quanto incredibilmente avvenuto su Amazon Prime USA.

A detta del regista, infatti, il servizio di streaming avrebbe follemente censurato il suo La terra di Dio – God’s Own Country.

Molti utenti hanno denunciato quanto accaduto, con le scene d’amore tra i due protagonisti tagliate nella versione in streaming gratuito, ma lasciate intatte nella versione da acquistare. Un fan, che ha visto il film una ‘dozzina di volte’, ha rimarcato come la versione censurata influisca negativamente sulla trama, rimuovendo “l’essenza stessa del film”.

Protagonisti della pellicola Johnny Saxby, venticinquenne che vive nello Yorkshire e che lavora come allevatore di pecore. Ha sacrificato gli studi in città per gestire la fattoria di famiglia dopo che suo padre Martin è rimasto invalido. Johnny conduce una vita dura e piena di sacrifici, sfogandosi solamente con birre e sesso occasionale. Con l’avvicinarsi della stagione dell’agnellatura, il padre decide di assumere Georghe, un immigrato rumeno, per aiutare il figlio già provato dal duro lavoro. Inizialmente Johnny si dimostra restio nei confronti di Georghe, ma ben presto il nuovo arrivato si dimostra un valido aiuto e tra i due nasce un forte legame. Un sentimento che segna una svolta nella vita di Johnny.

Dear friends in USA, God’s Own Country appears to have been censored on @PrimeVideo (Amazon Prime). Until this is investigated please do not rent or buy on Amazon Prime. It is not the film I intended or made. I will report back ❤️

— Francis Lee (@strawhousefilms) May 20, 2020