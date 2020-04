Guida TV tra film e serie LGBT, 24 aprile 2020: vi consigliamo A Wong Foo e Carne Tremula

Torniamo a consigliarvi pellicole a tematiche LGBT grazie al palinsesto generalista di oggi, che ci regala ben due titoli. Il primo diverrà realtà all’ora di pranzo, su Iris, canale 22, a partire dalle ore 13:00.

Merito di A Wong Foo. Grazie di tutto, Julie Newmar, drag movie del 1995 diretto da Beeban Kidron, sulla scia dell’australiano Priscilla, esploso l’anno prima. Fantastici protagonisti Patrick Swayze, Wesley Snipes e John Leguizamo, nei panni di tre drag queen. Noxeema, Chi Chi e Vida devono andare a Los Angeles per partecipare al concorso nazionale per Drag Queen. Partono da New York su una Cadillac del 1967, ma un guasto interrompe il loro tragitto e le costringe a fermarsi in una piccola cittadina del Midwest, dove le donne del posto avranno molto da imparare da loro…

Gary Oldman, Viggo Mortensen e Mel Gibson furono contattati per interpretare Vida Boheme, ma se Oldman rifiutò quasi subito poiché aveva appena terminato di girare Dracula, Patrick Swayze fu scelto per la parte dopo aver improvvisato un monologo in cui interpretava un ragazzo effeminato preso in giro dai suoi compagni per la sua passione per la danza. Ironicamente, Mel Gibson è citato in una scena del film come esempio di virilità.