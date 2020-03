Guida TV tra film e serie LGBT, 21 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Nuovo sabato di totale quarantena da Coronavirus, e nuova giornata di consigli. Purtroppo sulla tv generalista non si vedono titoli a tinte LGBT, quindi siamo obbligati a tornare sullo streaming.

Direttamente su Netflix troverete Beach Rats, film del 2017 scritto e diretto Eliza Hittman. Girato a Brooklyn, tra il celebre luna park e le spiagge di Coney Island, il film stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival, dove la Hittman ha vinto il premio per la miglior regia. Due le nomination agli Independent Spirit Awards, una ai Gotham Independent Film Awards.

Protagonista è Frankie, interpretato dal bel Harris Dickinson, confuso adolescente che vive a Brooklyn insieme al padre malato, la madre e la sorella minore. Bello e benestante, Frankie passa la sua estate in compagnia dei suoi amici sbandati, chattando con uomini maturi su internet, con i quali consuma rapporti omosessuali occasionali. Ma l’incontro con una ragazza, discutibili amicizie, la morte del padre e l’omosessualità nascosta segnano la sua triste vita, tra droga e vergogna di sé.

Mai arrivato nelle sale d’Italia eppure folgorante nel suo rappresentare la difficoltà nell’accettere sè stessi, in un determinato contesto sociale, Beach Rats ha lanciato la carriera del brano Harris Dickinson, poi visto in Postcards from London, altro titolo LGBT, Darkest Minds, Matthias & Maxime di Xavier Dolan, in Maleficent 2, nella serie Trust e nell’imminente The King’s Man – Le origini.