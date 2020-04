Guida TV tra film e serie LGBT, 17 aprile 2020: vi consigliamo Puoi baciare lo Sposo

Una prima a tinte lgbt sulla tv generalista italiana è cosa rara, purtroppo, con Puoi baciare lo Sposo attesa eccezione del giorno. Film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi, da lui stesso co-sceneggiato insieme a Giovanni Bognetti, Puoi baciare lo Sposo andrà stasera in onda su Canale 5 alle ore 21:20.

Protagonisti e innamorati Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito, celebre volto di Gomorra, al fianco di Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Dino Abbrescia, Antonio Catania e Diana Del Bufalo. Caccamo indossa gli abiti di Antonio, giovane che vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si è innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità a padre e madre, ma infine cede, e parte per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre è sindaco. A lui, oltre a Paolo, si aggregano Benedetta e Donato, un nuovo inquilino cinquantenne che è stato lasciato dalla moglie per via della sua preferenza per gli abiti da donna (da indossare personalmente, si intende). Peccato che Roberto, il padre di Antonio, nonostante le posizioni politiche “liberal” sia decisamente contrario a celebrare un matrimonio gay che vede coprotagonista il figlio. Sua moglie Anna, invece, si dichiarerà a favore e intraprenderà una campagna contro il marito “omofobo”.