Guida TV tra film e serie LGBT, 17 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Altra giornata da passare in casa, in rigorosa quarantena causa pandemia da Coronavirus, e nuovi consigli televisivi a tinte LGBT da parte di Gay.it. Partiamo dallo streaming, quest’oggi, con un altro film facilmente rintracciabile su Netflix, come già visto con il francese Jonas. Parliamo di Loev di Sudhanshu Saria, pellicola indiana che ha vinto il premio del pubblico al SXSW Film Festival, nel 2016. Protagonista è Sahil è un giovane musicista di Mumbai, che sta pianificando un weekend con il suo amico d’infanzia Jai, un uomo d’affari che ormai vive a New York. I due, una volta in montagna, scopriranno i propri reali sentimenti.

In serata, alle 21:15 su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre, andrà in onda il bellissimo 45 anni di Andrew Haigh, gay dichiarato nonché regista di Weekend e Looking. Orso d’argento per la migliore interpretazione femminile e maschile al Festival di Berlino 2015, andato alla strepitosa coppia Charlotte Rampling – Tom Courtenay, il film ha strappato anche una nomination agli Oscar. Protagonisti Kate e Geoff, intenti a festeggiare il loro quarantacinquesimo anniversario di nozze quando una lettera giunge a rompere il loro equilibrio…

Alle ore 23:19 su Rai 4, canale 21, spazio all’iconico Babadook, horror australiano del 2014, diretto da Jennifer Kent e in pochi anni diventato di culto per l’intera comunità LGBT. Il motivo? Netflix, per errore, infilò Babadook tra i film LGBT in streaming. Immediato il quesito: che Babadook sia gay? Nel dubbio la nostra comunità l’ha ormai abbracciato, facendolo suo.