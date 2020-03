Guida TV tra film e serie LGBT, 18 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Anche quest’oggi, mercoledì 18 marzo, ci affidiamo ai servizi streaming nel nostro consiglio quotidiano televisivo in ambito LGBT. Su Netflix, infatti, si può trovare Handsome Devil, film scritto e diretto da John Butler, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2016.

Protagonista un ragazzo che si autodefinisce un outsider, che viene mandato in un collegio maschile irlandese dove tutti hanno la fissa per il rugby, mentre lui ama la poesia e la musica. Qui diventa inaspettatamente amico del miglior giocatore, Conor…

Un coming-of-age a tinte gay, apprezzato dalla critica e in qualche festival premiato, quello diretto da Butler, qui alla sua opera seconda, con un cast impreziosito da Andrew Scott, il Moriarty di Sherlock, dichiaratamente gay anche nella vita reale, qui invece omosessuale represso. Nei panni del protagonista troviamo invece il 23enne Fionn O’Shea, più recentemente visto in The Aftermath, e al suo fianco il 25enne Nicholas Galitzine.

Su Amazon Prime Video, in questo quotidiano rimpallo di titoli tra piattaforme, consigliamo un titolo decisamente più famoso, presentato al Festival di Cannes 2014, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, e vincitore della Queer Palm. Pride di Matthew Warchus, interpretato da Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Paddy Considine, George MacKay e Joseph Gilgun, con tanto di nomination ai Golden Globe.