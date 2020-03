Guida TV tra film e serie LGBT, 11 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Con l’Italia in quarantena fino ai primi di aprile e l’obbligo di rimanere in casa per evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus, da oggi noi di Gay.it proviamo a consigliarvi gli appuntamenti televisivi quotidiani a tinte LGBT da segnare in agenda, tra generalista e servizi streaming. D’altronde la tv è un mezzo di innegabile compagnia, e allora perché non provare a districarci tra le mille proposte nell’arco delle 24 ore.

Partiamo con due film impreziositi da attori gay, nonché sex symbol delle rispettive generazioni. Alle ore 16:27 su Rete 4 occhio a Magnifica ossessione del gigantesco Douglas Sirk, leggenda dei melodrammi, interpretato da Rock Hudson, morto di AIDS nel 1985, dopo aver passato una vita a nascondere la propria omosessualità agli occhi del pubblico per richiesta delle principali major hollywoodiane. Film del 1954, in Magnifica Ossessione Hudson indossa gli abiti di Bob Merrick, giovane milionario ricoverato in ospedale dopo un incidente che provoca indirettamente la morte di un medico e, successivamennte, la cecità della moglie Helen. Preso da rimorsi, cerca in ogni modo di farsi perdonare dalla vedova del dottore che, invece, lo evita. Al fianco di Husdon la bella Jane Wyman, premio Oscar nel 1949.

Alle ore 21:05 su Tv2000, canale 28, va invece in onda L’importanza di chiamarsi Ernest di Oliver Parker, tratto dall’omonimo romanzo di Oscar Wilde, interpretato da Colin Firth e Rupert Everett. Al loro fianco Frances O’Connor, Reese Witherspoon, Judi Dench e Tom Wilkinson. Celebre la trama: Gwendolen e Cecily, entrambe giovani da marito, sono disposte a sposare ed amare un uomo, purché si chiami Ernest…