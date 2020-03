Guida TV tra film e serie LGBT, 15 marzo 2020: una giornata con Xavier Dolan

Prima domenica di totale quarantena italica causa Pandemia da Coronavirus e nostro consiglio quotidiano interamente dedicato ad un autore. E che autore. Xavier Dolan, premio della Giuria e Grand Prix a Cannes. In attesa di vedere al cinema Matthias & Maxime, sua ultima fatica, il regista, sceneggiatore, attore, montatore, costumista, produttore e scenografo canadese è infatti sbarcato su Amazon Prime Video con i suoi primi quattro film da regista. Amazon Prime Video, nel caso in cui non foste abbonati, è gratis per i primi due mesi. Ergo, approfittatene.

L’esordio assoluto di Dolan, appena 20enne, è del 2009, con J’ai tué ma mère, da lui sceneggiato a soli 16 anni. Xavier, anche protagonista, interpreta Hubert Minel, che ha 16 anni e non ama sua madre. Ogni suo dettaglio lo irrita, per non parlare dei suoi ricatti, delle manipolazioni, dei sotterfugi compiuti ad arte per indurre in lui sensi di colpa e altri sentimenti sgradevoli. Confuso e ossessionato dall’ambivalenza dei suoi sentimenti – di giorno in giorno più forti – Hubert attraversa intanto le esperienze tipiche dell’adolescenza: scoperte artistiche, esperienze illecite, grandi amicizie, sesso. Un debutto a tinte LGBT folgorante, presentato a Cannes e in parte autobiografico.

L’anno dopo, nel 2010 e sempre alla Croisette, ecco arrivare Les amours imaginaires, in cui Dolan fa anche il montatore e il costumista, oltre che lo sceneggiatore, il regista e il protagonista. Xavier è Francis, che insieme a Marie, sua amica, si innamora dello stesso uomo, Nicolas, un giovane proveniente dalla campagna e appena trasferitosi a Montreal. Un vero colpo di fulmine per entrambi.