Guida TV tra film e serie LGBT, 14 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Primo sabato di totale quarantena per tutta Italia, ma palinsesto generalista assai poco propenso a regalarci titoli vicini alla comunità LGBT. L’unico film vagamente coinvolto andrà in onda alle 23:45 su Iris, canale 22, ed è Il Buio nell’Anima di Neil Jordan, interpretato dalla due volte premio Oscar Jodie Foster, dal 2013 lesbica dichiarata.

Ecco perché spaziamo per il resto sulle piattaforme streaming, con Elite 3 da ieri disponibile su Netflix. Con i suoi giovani dichiaratamente gay e bisessuali, la serie spagnola ha presto calamitato l’attenzione della comunità LGBT internazionale. Nuovamente presenti nel cast Ander (Arón Piper) e Omar (Omar Shana), protagonisti di un blowjob sin dalla prima puntata, in una terza stagione che si conferma ad alto tasso erotico, con tanto di menage-a-trois.

Su Amazon Prime, sempre da ieri, sono in onda le prime tre puntate di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, primo show italiano non-fiction Amazon Original, con Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express.

Rimanendo su Amazon Prime Video consigliamo a tutti, soprattutto nel caso in cui non l’abbiate mai visto, Il bagno turco (Hamam), film d’esordio di Ferzan Özpetek. Protagonista è Francesco (interpretato da Alessandro Gassmann), che eredita da uno zio un bagno turco ad Instanbul. Giunto sul posto, vorrebbe venderlo, ma finisce per essere incredibilmente attratto dal fascino del luogo e dalle tentazioni di una nuova sensualità.