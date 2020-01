Haaz Sleiman, “sono totalmente passivo, non mi interessa se dirlo compromette la mia carriera”

Little America è una nuova serie antologica di Apple TV + che mette in luce le storie di otto diverse esperienze di immigrati. Haaz Sleiman, 40enne attore libanese naturalizzato statunitense, recita in “The Son” nel ruolo di Rafiq, che è costretto a fuggire dalla sua casa siriana dopo che suo padre lo sorprende a baciare un altro uomo. Inizialmente, Rafiq si reca a Damasco, dove incontra un altro omosessuale, che lo incoraggia a chiedere asilo in Occidente.

Sleiman, arabo apertamente omosessuale che si è trasferito in America dal Libano da giovanissimo, ha confessato di essersi immedesimato nella storia.

Ho sentito che la sceneggiatura era così forte, comprensibile e universale. Ci sono somiglianze con la mia storia. Mio padre mi ha emotivamente travolto, ma col tempo mi ha davvero amato. Mi ha detto che mi amava e che mi avrebbe difeso.

Cresciuto nel Libano degli anni ’80, Sleiman ha tenuto segreta la sua sessualità. Una paura, quella di essere scoperto, “debilitante” e “paralizzante”.

Mi sentivo così isolato e solo, e sentivo di non poter condividere chi fossi realmente con nessuno. Sentivo di non essere visto, che non avevo importanza, che qualcosa non andava in me. Ma non importa quanto abbia provato a cambiare, non puoi combattere la tua natura.

Esploso nel 2007 grazie al ruolo dell’mmigrato siriano Tarek nel film indipendente L’ospite inatteso di Thomas McCarthy, che gli è valso una candidato ad un Independent Spirit Award come miglior attore non protagonista, Haaz ha fatto un dirompente coming out nel 2017, dichiarandosi pubblicamente ‘completamente passivo’. Un coraggio che ha messo in pericolo la sua stessa carriera, ma Sleiman non se n’è mai pentito.

I fan di tutto il mondo mi hanno ringraziato per il modo in cui ho fatto coming out, mi hanno detto che li ho fatti sentire potenti, e di non scusarmi mai per quello che sono. Sono contento di ispirare i giovani queer di tutto il mondo, dare loro un modello. Quando sono uscito ho detto: “Sono totalmente passivo”, poteva uccidere la mia carriera. Ma non mi importava. Uscire allo scoperto mi ha reso un attore migliore. E non me ne pento.

https://www.instagram.com/p/BzqK0_3BXpV/?utm_source=ig_embed