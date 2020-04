Halle Berry, il figlio cammina sui tacchi e piovono critiche social: l’epica risposta dell’attrice

53enne attrice americana, vincitrice di un Premio Oscar, dell’Orso d’argento a Berlino e del SAG per il film Monster’s Ball – L’ombra della vita, la fantastica Halle Berry ha reagito con fermezza ai tanti follower Instagram che hanno commentato un simpaticissimo video con protagonista il figlio Macel, nato sei anni fa.

Il bimbo, dopo 12 giorni di quarantena, si diverte a fare le scale con ai piedi delle scarpe con i tacchi, chiaramente della mamma. Un video innocuo che ha scatenato i soliti commenti idioti. “Spero che sia la figlia”, ha scritto un utente. “Non c’è niente di divertente in tutto questo”, ha continuato un altro. “Mio figlio non ha mai giocato con i tacchi”, hanno insistito. “È così che iniziano”, ha gridato allarmato uno, neanche fossero i primi passi per una vita da criminale incallito.

“Beh, è un lui e sta vivendo la sua prima ball”, ha commentato con classe la Berry, omaggiando la ball culture anni ’80 tornata in auge grazie a Pose. “È solo innocente divertimento”, ha continuato l’ex Catwoman. “Stiamo tentando di sopravvivere chiusi in casa, capite no? Gente, e fatevela una risata. E siate più comprensivi, tutti quanti”. Colpiti, affondati.