Il Signore delle Mosche di Luca Guadagnino, trovato lo sceneggiatore

Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento cinematografico de Il Signore delle Mosche, best-seller del 1954 firmato William Golding. Attualmente al lavoro sul montaggio della miniserie We Are Who We Are, e in post-produzione con il doc Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams, il regista di Chiamami col tuo nome verrà affiancato in questo adattamento da Patrick Ness, autore della trilogia Chaos Walking e di Sette minuti dopo la mezzanotte. A produrre la pellicola sarà Marco Morabito, insieme alla Known Universe di Lindsey Beer, Ginevra Robertson-Dworet e Nicole Perlman.

Celebre la trama del romanzo. Nel corso di un conflitto planetario, un aereo precipita su un’isola deserta. Sopravvivono solo alcuni ragazzi, che provano a riorganizzarsi senza l’aiuto e il controllo degli adulti. I primi tentativi di dare vita a una società ordinata hanno successo, ma presto esplodono tensioni latenti ed emergono paure irrazionali e comportamenti asociali: lo scenario paradisiaco dell’isola tropicale si trasforma in un inferno.

Guadagnino guarda quindi al genere distopico, in attesa che il sequel di Chiamami col tuo nome, da lui più volte annunciato, diventi realtà. Ness, dal 2006 felicemente sposato con il suo compagno, ha vinto per ben due volte l’ambita Carnegie Medal, assegnata alle migliori opere letterarie per bambini e giovani adulti. In qualità di sceneggiatore aveva già adattato il suo Sette minuti dopo la mezzanotte, portato in sala da Juan Antonio Bayona.