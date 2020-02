Nuovo ingaggio per Sean Hayes. Sarà una donna cisgender in ‘Lazy Susan’

È stato diffuso il trailer di ‘Lazy Susan’, tragi-commedia diretta da Nick Peet e che vede nel cast, come iconico protagonista, il celebre Sean Hayes. L’attore americano, famoso per essere stato il Jack in ‘Will & Grace’, trova spazio sul grande schermo in un film compito ma di grande impatto che sfiora la tematica dell’identità di genere nella mezza età.

Il tema di ‘Lazy Susan’ è molto particolare, dato che affronta di petto il problema della sessualità e soprattutto quello dell’essere cisgender. Per definizione, si intendete una persona che si riconosce nel sesso con il quale è nato, ovvero la sua sessualità coincide con l’identità di genere. Il dizionario inglese di Oxford definisce come cisessuale una persona che è a proprio agio con il suo sesso. Da non confondere con transessuale, visto che non tutti si riconoscono nel sesso di nascita.

Il film con Sean Hayes parte proprio da questo presupposto e racconta la vita di Susan, donna egocentrica, che ha attraversato le fasi salienti della sua gioventù senza nessun tipo di aspettativa. Si sveglia un bel giorno senza un lavoro, senza una relazione e senza una famiglia. Decide così di prendere il controllo della sua vita, sperando di poter diventare con le sue sole forze la Susan che ha sempre desiderato. Il film dal 3 Aprile arriverà, per ora, solo negli Stati Uniti. Si attende di conoscere una casa di distribuzione per il circuito dei multisala del nostro paese.