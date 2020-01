Jake Gyllenhaal sarà un padre gay nell’adattamento del musical ‘Fun Home’

Per il bel Jake Gyllenhaal si profila all’orizzonte un interessante progetto cinematografico. Come è stato riportato da Attidute, il celebre attore americano che di recente è apparso nei cinema in Spider-Man: Far From Home nel ruolo di Mysterio, sarà attore e produttore di ‘Fun Home’. Attraverso la sua casa di produzione, la Nine Stories, Gyllenhaal ha acquistato i diritti di uno fra i musical LGBT più celebri di tutta l’America.



Prima ancora di arrivare fra i teatri di Broadway, ‘Fun Home’ è il titolo di una graphic novel autobiografica di Alison Bechdel. Pubblicata anche in Italia dalla Rizzoli con il titolo di ‘Una tragicommedia familiare’, la storia si focalizza sulla vita di Alison, una giovane donna alle prese con la scoperta di se stessa e della propria omosessualità, e del rapporto che ha con il Bruce, un padre enigmatico, distaccato, perfezionista e gay.

Jake Gyllenhaal nel film che oggi è nelle fasi embrionali di realizzazione, interpreterà il padre della protagonista in un ruolo di grande impatto emozionale. In America ‘Fun Home’ è un musical molto famoso. Ha debuttato a Off-Broadway nel 2013 e solo nel 2015 è approdato nei grandi teatri di New York. Un successo travolgente tanto da rimanere in scena per 19 mesi. Ha vinto 5 Tony Awards, tra qui quello di Miglior Musical. Inoltre ‘Fun Home’ è stato il primo show di Broadway ad ingaggiare un’attrice apertamente omosessuale.