Josè, negato il visto USA all’attore Enrique Salanic: a rischio la premiere del Queer Lion 2018

La notizia ha dell’incredibile ed è stata riportata dal tabloid The Wrap. Secondo le prime ricostruzioni, l’attore Enrique Salanic, originario del Guatemala, potrebbe non partecipare alla premiere americana del film ‘Josè’. L’ambasciata americana avrebbe negato due volte il visto per gli Stati Uniti. Il film dovrebbe essere presentato a New York il prossimo 31 Gennaio, e secondo le fonti, Enrique Salinic è ancora in attesa del via libera per poter far ingesso negli Usa. ‘Josè’ è un film a tematica LGBT, e fino ad ora è stato molto apprezzato dalla critica, vincendo il Queer Lion al Festival del Cinema di Venezia 2018 e tanti altri riconoscimenti.

L’attore protagonista di ‘José’ considerato una persona a rischio

I tentavi per sbloccare l’empasse sono costellati da diversi cavilli burocratici. A quando pare l’ambasciata USA in Guatemala non avrebbe intenzione di rilasciare il visto, affermando che l’attore potrebbe essere una persona ad alto rischio. Il motivo? Enrique Salanic che non avrebbe un indirizzo stabile negli Stati Uniti e vivrebbe ancora con i genitori nel suo paese di origine.

Negare a Enrique Salanic il visto per promuovere il suo film, finanziato e distribuito da cittadini e compagnie americane, rappresenta un grave problema per l’attuale politica migratoria. Questo fa capire come le regole sull’immigrazione hanno un impatto negativissimo sull’America di oggi. Negare l’ingresso a un uomo che ha studiato con profitto solo perché è originario del Guatemala è un atto ingiusto e crudele. Mi si spezza il cuore che un giovane attore come Enrique, star del film, debba avere problemi del genere. Il Governo degli Stati Uniti non dovrebbe impedire di perseguire i propri sogni. Le politiche dovrebbero incoraggiar a ogni tipo di ambizione, e non dovrebbero intrappolare le persone solo perché non sono nate e cresciute negli USA.

Sono molti forti le dichiarazioni di Robert Rosenberg, produttore di ‘Josè’, a cui si aggiungono quelle del regista, anche lui molto amareggiato per la notizia. Il film racconta la storia di un giovane ragazzo gay, interpretato da Enrique Salanic, che si innamora per la prima volta di un giovane del Guatemala. Un avvenimento che ha permesso al regista di alzare il velo sulle condizioni dei giovani che vivono nel centro America, luoghi in cui vive la legge della criminalità e della povertà. Sulla questione del visto, almeno fino ad ora, l’ambasciata non ha rilasciato nessun commento.