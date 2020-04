Guida TV tra film e serie LGBT, 2 aprile 2020: da oggi in digitale La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek

Dopo aver incassato oltre 8 milioni di euro al botteghino, e strappato 4 nomination ai David di Donatello, La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek è da oggi ufficialmente disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 13 Aprile il film sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Protagonisti della pellicola Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo). Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

Scritto da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek, il film annovera nel cast anche Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro. Le musiche originali della colonna sonora sono state composte da Pasquale Catalano, mentre tra i brani di repertorio figurano illustri nomi della musica italiana e internazionale tra cui Mina e Ivano Fossati con la splendida, intensa ballata “Luna Diamante”, tratta dal loro album “Mina Fossati”, il vincitore di Sanremo 2020 Diodato con “Che Vita Meravigliosa” e la cantautrice turca Sezen Aksu con la sua “Aldatildik”.