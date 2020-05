Lilly Wachowski stronca Elon Musk e Ivanka Trump

In attesa che la sorella Lana torni sul set per girare l’annunciato Matrix 4, Lilly Wachowski è diventata virale sui social, nel fine settimana, grazie ad una secca risposta a Ivanka Trump, figlia del transfobico presidente Donald.

Tutto è nato da Elon Musk, che ha twittato “prendete la pillola rossa“, citando proprio la saga The Matrix nel fare apparentemente campagna pro-repubblicani in vista delle elezioni nazionali di novembre. D’altronde Musk, nelle scorse settimane, ha pubblicamente criticato il governatore democratico della California in favore del lockdown totale da Coronavirus, applaudendo invece quel presidente che chiedeva di ‘riaprire tutto’. Non a caso la figlia di Trump, Ivanka, ha subito risposto ad Elon con un “già presa!”, riferendosi proprio alla famigerata pillola rossa, negli anni diventata metafora contro una certa realtà mistificata. Un duplice tweet che non è andato giù a Lana, esattamente come la sorella nata nel corpo di un uomo, che ha così stroncato sia l’uno che l’altra: “andate entrambi affanculo”. Testuale. Da quando si è insediata l’amministrazione Trump combatte un’insensata guerra contro la comunità transgender d’America, tanto dall’aver fatto ricredere persino Caitlyn Jenner, inizialmente fiera e contestatissima sostenitrice del tycoon.

Negli ultimi anni le sorelle Wachowski sono diventate vere paladine dei diritti LGBT, con l’iconica Sense8 eletta serie di culto da un’intera comunità. Lilly si è però tirata fuori dal progetto The Matrix 4, che vedrà Keanu Reeves tornare negli abiti di Neo al fianco di Jonathan Groff, Brian J. Smith e Neil Patrick Harris, limitandosi alla co-produzione della pellicola, che sarà scritta e diretta dalla sorella. Attualmente Lilly è al lavoro su Work in Progress, serie Showtime ancora inedita in Italia, da lei scritta insieme a Abby McEnany e Tim Mason, già rinnovata per una stagione 2.