Lovers e Festival Mix Milano insieme contro l’OmoTransFobia: domenica di film LGBT gratis sul web

Lovers Film Festival e Festival MIX Milano @festivalmixmilano insieme per celebrare la Giornata Internazionale contro l’omobitrasfobia. Per la giornata di domenica abbiamo progettato un calendario eventi online da seguire sui canali social: film, interventi e contributi per il cinema contro l’odio 🎬 🌈 Dalle 10.00 il Lovers mette a disposizione fino a mezzanotte lo streaming gratuito di “Drive Me Home” di Simone Catania (2018) e “Come non detto” di Ivan Silvestrini (2012). ❤️ Dalle 11.00 sul sito del Lovers "Film d’Amore contro la omobistrasfobia”, un montaggio video di interventi di personaggi del cinema, della musica e dello spettacolo che raccontano il loro film d’amore della vita. ▶️ https://www.loversff.com/it/ 🌈 Alle 19.30 sui profili social del MIX l’intervista all’attrice Diane Bathen, fra i protagonisti di “Tremors (Temblores)”, film del guatemalteco Jayro Bustamante, anche lui in diretta insieme a noi. ❤️ Alle 21.00 la proiezione gratuita su MYmovies.it del film “Tremors (Tremblores)”, organizzata dal MIX con Arcigay Milano, Milano Pride e Coordinamento Arcobaleno Link alla prenotazione ▶️ https://www.mymovies.it/film/2019/tremors/live/ #loversonline #LoveTogheter