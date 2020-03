Lovers Film Festival 2020, rimandato causa Coronavirus il Festival del Cinema LGBT di Torino

Un fulmine a ciel sereno, purtroppo inevitabile e al tempo stesso prevedibile. A seguito della drammatica situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19, la prossima edizione del Lovers Film Festival, che avrebbe dovuto svolgersi a Torino dal 30 aprile al 4 maggio, è stata rimandata a data da destinarsi nel 2020.

Ad annunciarlo tramite nota stampa l’organizzazione. Solo poche settimane fa erano state aperte le iscrizioni alla più antica rassegna cinematografica sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) d’Europa e terza nel mondo, che quest’anno compie 35 anni. La neodirettrice Vladimir Luxuria era al lavoro sul programma di una trentacinquesima edizione che si preannunciava come ricca di novità e di spunti creativi nel rispetto della pluridecennale tradizione culturale del festival. Con lei al programma stavano lavorando Angelo Acerbi, responsabile e supervisore della selezione e assistente alla direzione artistica, già per anni collaboratore della rassegna torinese e programmer del SIFF – Seattle International Film Festival, Elsi Perino, selezionatrice e programmatrice con il coordinamento del concorso documentari, e Alessandro Uccelli, selezionatore e programmatore in particolare dei cortometraggi, che fanno parte del team artistico di Lovers ormai da anni.

Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, aveva così commentato il nuovo corso del festival LGBTQI “Auguro buon lavoro a Vladimir Luxuria e a tutto il suo staff, mi aspetto un festival ricco ed emozionante, legato al presente e pieno di spunti di riflessione. Colgo l’occasione per ringraziare Giovanni Minerba, fondatore del festival e storico direttore, per tutto il lavoro svolto e la dedizione data al festival”.