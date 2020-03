È morta l’iconica Lucia Bosè, la nostra ultima intervista tra il figlio Miguel, Ozpetek e Visconti

Sul set di ‘Cronaca di un amore’ ha conosciuto Massimo Girotti.

Era un personaggio molto chiuso, parlava poco, un signore molto educato. Non c’è stata molta amicizia tra noi. Ho visto da poco ‘La finestra di fronte’, è bellissimo. La sua presenza è straordinaria, da Oscar.

Invece, per quanto riguarda ‘La signora senza camelie’, è vero che era ispirato alla biografia della Lollo e lei rifiutò la parte?

Sì, è vero. Antonioni mi ha detto che quando lei seppe che il ruolo era mio commentò: “E moh, che vuole quella?”

E successivamente, i rapporti con lei?

Non c’è stata molta simpatia. Sin dal principio.

Lei ha recitato con registe che non hanno mai fatto misteri della propria sessualità come Liliana Cavani e Marguerite Duras…

La Cavani la vedo spesso a Roma. Un personaggio molto difficile, molto introverso ma sotto sotto una donna straordinaria.

E sul set de ‘L’ospite’?

Mi sono trovata benissimo. Giravamo in manicomio e lei era terrorizzata. Io mi sono fatta molte amiche ma quel film è stata un’esperienza durissima. Da allora ho capito che nella vita non bisogna lamentarsi di quello che si ha.

Con Marguerite Duras ha girato ‘Nathalie Granger’…

Per me quello è stato il film più straordinario. Io e Jeanne Moreau eravamo affascinate da questo personaggio unico. Ma non so se si può chiamare film, bisogna inventare una nuova parola. Giravamo nella sua casa, in un paesino fuori Parigi. Una casa tutta delabrèe, con piatti rotti e pentole senza manici. La stanza mia e di Jeanne Moreau era una soffitta con solo un lettuccio e una corda per appendere i vestiti. Nel film non parlavamo quasi mai, io dico solo due parole: ‘Le vent’, il vento. Per fare il doppiaggio l’ho dovuto ripetere cento volte! Jeanne Moreau disse poi che era un peccato non aver fatto il film del film. La Duras non diceva mai stop, era sempre in piedi, fumava una sigaretta e si grattava. Un giorno mi chiese quale musicista preferivo. Io dissi che amo molto Schubert e lei commentò: “ah, quel piccolo musicista…”. Un’esperienza unica.

