I migliori film LGBT del 2019, la Top 5

Dopo aver visto i nostri 10 migliori film LGBT del decennio, torniamo a parlare di cinema di genere per concentrarci su questo 2019 ormai arrivato agli sgoccioli.

Non è stato un anno particolarmente ricco di pellicole a tematica gay, come visto all’ultimo Festival di Venezia dove a vincere il Queer Lion è stato il cileno El Principe, ma qualcosa è arrivato anche nelle nostre sale. Abbiamo infatti deciso di soffermarci unicamente su titoli sbarcati nei cinema d’Italia negli ultimi 12 mesi, e/o facilmente recuperabili anche tramite home-video e streaming.

I migliori film LGBT del 2019, la Top5

5) Elisa & Marcela di Isabel Coixet: in concorso al 69º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, è arrivato in Italia direttamente tramite Netflix, raccontando la storia vera di Elisa Sánchez Loriga e Marcela Gracia Ibeas, due donne che si sposarono nel 1901, dando vita al primo matrimonio omosessuale della storia registrato in Spagna.

4) Boy Erased – Vite cancellate di Joel Edgerton: il film racconta la storia vera di Garrard Conley, raccontata nel suo libro di memorie, che mostra l’orrore delle terapie di conversione, ancora oggi praticate persino in Italia. Due le nomination ai Golden Globe (recensione).

3) Rocketman di Dexter Fletcher: raccontare la vita di Elton John senza auto-censurarsi, come accaduto nel 2018 con Bohemian Rhapsody. 3 nomination ai Golden Globe, con uno strepitoso Taron Egerton (recensione).