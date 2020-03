Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek compie 10 anni

Da poche settimane sold out all’Ambra Jovinelli di Roma nel suo adattamento teatrale (qui la nostra intervista a Francesco Maggi), Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek compie ufficialmente 10 anni di vita. Il 12 marzo del 2010, infatti, usciva nelle sale d’Italia, incassando 8 milioni e mezzo di euro e conquistando la critica. Ma non solo. Ottenute 13 candidature ai David di Donatello, Mine Vaganti ne vinse due per i migliori interpreti non protagonisti (gli indimenticati Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini), per poi conquistare il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York, 5 Nastri d’Argento (compreso quello per Patty Pravo e la sua Sogno), 4 Globi d’Oro (compreso miglior film e sceneggiatura) e 4 Ciak d’Oro, oltre a strappare due nomination agli European Film Awards.

Praticamente un trionfo assoluto per Ferzan a due anni dallo sbertucciato Un giorno perfetto, con Ivan Cotroneo co-sceneggiatore al suo fianco per la prima e ultima volta. Interpretato da Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini e Daniele Pecci, Mine Vaganti affrontava con il dono del sorriso il tema della famiglia all’italiana, solo apparentemente tradizionale e tendenzialmente bigotta, abbattendo tutta una serie di luoghi comuni tipici del nostro Paese.