NOW TV, 10 film LGBT da non perdere

Siamo entrati nella Fase 2, con un isolamento meno forzato rispetto a quello della Fase 1 ma è indubbio che la quantità di tempo passata in casa sarà sempre maggiore, rispetto al passato. Ecco perché torniamo a darvi consigli cinematografici per film in streaming a tinte LGBT.

Quest’oggi parliamo di NOW TV, servizio di streaming on-demand e live di proprietà Sky, disponibile a partire da 9,99€ al mese ma che è possibile provare gratis per la prima settimana.

NOW TV è fruibile da PC, Tablet, Smart TV e tramite NOW TV Smart Stick.

Dieci film da non perdere, per un motivo o per l’altro, da ritrovare o scoprire per la prima volta, nel caso in cui non l’abbiate mai ammirati.

Film di Lukas Dhont, miglior opera prima a Cannes per un racconto di formazione che ha folgorato la critica internazionale. Protagonista la quindicenne Lara, che sogna un futuro da ballerina. Se non fosse che Lara sia nata nel corpo di un ragazzo, e debba affrontare il percorso per cambiare sesso.

Di Joel Edgerton, con Nicole Kidman, Lucas Hedges e Russell Crowe protagonisti di una sconvolgente storia vera tratta dalla biografia di Garrard Conley. Il figlio adolescente di un predicatore dell’Arkansas confessa la propria omosessualità ai genitori, che lo costringono a partecipare a una terapia di conversione. Cast impreziosito dalle presenze del cantante Troye Sivan e del regista Xavier Dolan.

Di Yorgos Lanthimos: Oscar e Golden Globe alla divina e regale Olivia Colman in un dramma storico con Emma Stone e Rachel Weisz, Gran Premio della Giuria a Venezia. Siamo in Inghilterra, XVIII secolo: l’amore clandestino fra la Regina Anna e la Duchessa di Malborough, Sarah Churchill, permette a quest’ultima di tirare le fila di corte approfittando di una posizione di vantaggio. La sua vita viene turbata dall’arrivo di sua cugina Abigail Hill che, con astuzia, elabora un piano per entrare a sua volta nelle grazie della Regina. Fra le due donne inizia una battaglia fatta di colpi bassi per ottenere il ruolo di favorita.

Di Todd Haynes, alla regia di un fantastico melodramma con Cate Blanchett e Rooney Mara, incoronata miglior attrice a Cannes. Anni 50: due donne sfidano il perbenismo per vivere la loro ipnotica storia d’amore. Tratto dall’omonimo libro di Patricia Highsmith che consigliamo caldamente.

Oscar e Golden Globe per il capolavoro di Pedro Almodovar, premiato per la miglior regia a Cannes. Manuela, coordinatrice dell’organizzazione nazionale per i trapianti, perde in un incidente stradale il figlio diciassettenne Esteban: era il giorno del compleanno del ragazzo e insieme erano andati a teatro a vedere “Un Tram Chiamato Desiderio” interpretato dalla nota attrice Huma Rojo. Sconvolta dal dolore Manuela decide di tornare da Madrid a Barcellona per rintracciare il padre del figlio, anche lui di nome Esteban, ora donna transgender che non vede da diciotto anni e che ha cambiato nome in Lola.

Di Chris Hunt: un uomo, un regista, uno strumento capace di creare ‘magnifiche illusioni’. Un docufilm per ripercorrere la carriera di Franco Zeffirelli attraverso i ricordi dell’artista 2 volte nominato agli Oscar.

Al Pacino e Meryl Streep nella miniserie capolavoro HBO del 2003, premiata con 5 Golden Globe e 11 Emmy Awards. Anni ’80: le vicende di cinque persone a contatto con l’AIDS, tra sensi di colpa, ipocrisia e abbandono.

Sebastian Lelio dirige Rachel Weisz e Rachel McAdams in una conturbante storia al femminile. L’amore proibito fra due donne sconvolge la comunità ebraico-ortodossa di Londra.

Di Marielle Heller. In arrivo il 30 maggio, con Melissa McCarthy maestra dell’inganno negli abiti di una scrittrice. Una brillante biografa, finita in povertà, compone e vende false lettere fra personaggi famosi ormai scomparsi. Al suo fianco uno strepitoso Richard E. Grant, negli abiti di un cinico omosessuale. Tratto da una storia vera.

Xavier Dolan dirige Kit Harington, Natalie Portman, Kathy Bates e Susan Sarandon in un dramma sul fenomeno del divismo. Un giovane attore ripercorre il suo controverso rapporto epistolare con una star della TV.