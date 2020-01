Oscar 2020, tra i nominati Dolor y Gloria di Almodóvar, Renée Zellweger con Judy e Rocketman

Poche sorprese all’annuncio delle nomination nelle 24 categorie dei 92esimi Academy Award svelate oggi pomeriggio da John Cho e Issa Rae. In testa il pluriannunciato (e fenomenale) Joker di Todd Philips con undici segnalazioni, marcato stretto con dieci da ben tre film: The Irishman di Martin Scorsese, 1917 di Sam Mendes, fresco vincitore del Golden Globe, e C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Bel risultato per il commovente Dolor y Gloria di Pedro Almodovar che acciuffa due nomination: come miglior film straniero (ma dovrà vedersela con lo strafavorito sudcoreano Parasite, ben 6 candidature in totale) e per il miglior attore protagonista, Antonio Banderas, che interpreta il regista gay alter ego di Almodóvar. Il front runner da battere è però Joaquin Phoenix in Joker, mentre incutono meno timore Leonardo di Caprio in C’era una volta a… Hollywood, l’ottimo Adam Driver per Storia di un matrimonio e Jonathan Pryce per I due papi.

Tra le attrici Scarlett Johansson è nominata due volte, come protagonista per il dolente Storia di un matrimonio e non protagonista per il delizioso Jojo Rabbit ma è più brava nel primo, moglie frastornata alla soglia di un divorzio costoso soprattutto emotivamente. La favorita in un ruolo principale resta una camaleontica Renée Zellweger nel biopic sui generis Judy dedicato da Judy Garland.