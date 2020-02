Oscar 2020, vince a sorpresa il sudcoreano Parasite di Bong-Joon Ho

Parasite: in conclusione di una lunga nottata un po’ prevedibile, agli Oscar trionfa la commedia nera sudcoreana Parasite di Bong-Joon Ho già Palma d’Oro a Cannes che si aggiudica in tutto quattro statuette (film, regia, sceneggiatura originale e miglior film straniero). È la prima volta in assoluto per un film non in lingua inglese nella storia dell’Academy.

Per quanto riguarda gli attori, confermate le previsioni: migliori attori protagonisti Joaquin Phoenix fenomenale in Joker, a cui va anche la colonna sonora, e la bravissima Renée Zellweger nel meno bello biopic Judy. Phoenix ha dedicato il premio a River, il fratello morto nel 1993, e citato la comunità gay: “Dobbiamo diventare portavoce di altre cause: parliamo di disuguaglianza di genere, degli afroamericani, dei nativi, della comunità lgbt. Parliamo sempre di una razza che vuole prevalere sugli altri, penso che siamo diventati così disconnessi dalla natura e crediamo di essere al centro di tutto, come quando rubiamo il latte alla mucca per il suo vitellino”. (in fondo all’articolo trovate il video).

“Quest’ultimo anno – ha invece detto Renée Zellweger – in cui abbiamo celebrato Judy Garland è stato un modo molto bello per ricordarci che ci sono eroine che ci ispirano e ci uniscono, ci fanno pensare che ci sono tante cose che ci fanno andare nella stessa direzione”.