Penelope Cruz consegnerà l’Oscar 2020 al miglior film straniero: sarà di nuovo trionfo per Pedro Almodovar?

Felicidades a mis queridos @antoniobanderasoficial y #pedroalmodovar por sus merecidisimas nominaciones a los #oscars Y felicidades a todo el equipo!! ❤️#dolorygloria #painandglory @eldeseo_ So happy for my friends @antoniobanderasoficial and #pedroalmodovar for their #oscars nominations for their amazing work in #painandglory Congratulations!!!!!