Power Rangers, nel nuovo reboot potrebbe esserci una ranger transgender

Se il primo reboot del 2017 ha miseramente fatto flop in sala, i Power Rangers potrebbero presto tornare al cinema con un secondo riavvio, mai così tanto LGBT. Dopo l’annuncio di un ranger gay dichiarato, ecco infatti arrivare la notizia che la Paramount vorrebbe sul set anche una ranger transgender.

A riportare l’indiscrezione We Got This Covered, per un nuovo reboot che potrebbe far tornare il franchise alle sue origini seriali, quelle televisive, con un viaggio nel tempo che vedrà i Power Ranger di oggi incontrare gli storici Power Ranger degli anno ’90.

Jonathan Entwistle, che ha diretto le serie Netflix The End of the F *** ing World e I Am Not Okay with This, dirigerà i nuovi Power Rangers, già nel 2017, grazie alla Ranger gialla Trini, indirizzati verso il mondo LGBT. Ma in questo caso la strada intrapresa potrebbe essere ancor più marcata. Immancabile le prime reazioni transfobiche, sui social, con i soliti odiatori che hanno riversato tutto il loro volgare sdegno per l’eventuale presenza di una ranger transgender, a tal punto da annunciare ridicoli boicottaggi nei confronti della pellicola.