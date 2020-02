Primo personaggio omosessuale della Pixar in ‘Onward’, nuovo film

Uscirà il prossimo 6 Marzo nei cinema ed è in anteprima al Festival del Cinema di Berlino. Si tratta di ‘Onward’, il nuovo film Disney/Pixar che balza agli onor di cronaca perché presenta il suo primo personaggio animato dichiaratamente omosessuale. Per la casa di produzione questa scelta rappresenta un grande passo in avanti, e conferma l’idea di realizzare film aperti all’inclusività in ogni forma e sfumatura. Il film è di genere fantasy, nella sua accezione migliore, e racconta la storia di due fratelli che partono alla ricerca del padre scomparso in un mondo in cui non esiste più la magia.

Il personaggio gay di ‘Onward’ sarà una poliziotta Ciclope, l’ufficiale Specter, che sarà doppiata da Lena Waithe. Si tratta solo di una comparsa, ma la vera novità è che il personaggio ammetterà senza troppi giri di parole di essere omosessuale. Comparirà in una sola scena affermando semplicemente: ‘La figlia della mia ragazza mi fa strappare i capelli’. Una semplice battuta, questo è vero, ma comunque di grande importanza. Simbolo che anche in casa Disney/Pixar si sta pensando serialmente alla possibilità di creare personaggi LGTBQ.

Non abbiamo tergiversato quando abbiamo scritto la scena. Volevamo che fosse vera e sincera. Ed è quello che abbiamo realizzato. Onward è un mondo fantasy, moderno e volevamo appunto rappresentare la modernità.

Non è di certo la prima volta che un film per i più piccoli apre le porte al mondo arcobaleno. È successo, ad esempio, in Alla ricerca di Dory e in Toy Story 4 dove una coppia di mamme portava il figlio all’asilo. Tutto questo è stato lasciato al caso, almeno fino ad ora.