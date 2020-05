Scarface, Luca Guadagnino alla regia del remake con i fratelli Coen alla sceneggiatura

La notizia è inaspettata e a dir poco clamorosa. Luca Guadagnino, regista di “Call Me by Your Name”, dirigerà l’atteso e al tempo stesso temuto remake/reboot di “Scarface” della Universal Pictures, con i pluri-premiati fratelli Joel e Ethan Coen autori dell’ultima versione della sceneggiatura, che ha bozze precedenti di Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman e Paul Attanasio.

“Scarface” sarà prodotto da Dylan Clark con la sua Dylan Clark Productions, mentre Scott Stuber sarà produttore esecutivo al fianco di Marco Marabito. Guadagnino, amatissimo in America sin dai tempi di Io sono l’Amore, è al momento in post-produzione con la serie HBO “We Are Who We Are”, da lui diretta e interpretata da Alice Braga e Kid Cudi. Il regista girerà anche una nuova versione di Il Signore delle Mosche per la Warner, oltre ad aver annunciato l’intenzione di dirigere almeno un sequel di Chiamami col tuo nome, grazie al quale ha vinto il primo e per ora unico David di Donatello.

La prima versione di Scarface è del 1932, con Howard Hawks alla regia, mentre l’ultima è del 1983, diretta da Brian DePalma e con protagonisti Al Pacino e Michelle Pfeiffer. La prima era ambientata a Chicago durante gli anni del proibizionismo, la seconda a Miami degli anni ottanta, centro di un considerevole traffico di droga. La versione del regista italiano riguarderà l’immigrazione nella Los Angeles di oggi. L’ultimo film diretto da Guadagnino è stato “Suspiria”, remake del classico di Dario Argento, interpretato da Dakota Johnson, Tilda Swinton e Chloe Moretz.