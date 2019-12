Star Wars IX: The Rise of Skywalker, c’è anche il primo storico bacio gay

Alla fine, J.J. Abrams ha mantenuto la promessa. Il primo bacio gay nella storia di Star Wars c’è, anche se è già stato un po’ criticato. Ma non dai bigotti che portano avanti la loro battaglia contro il gender, bensì dalla stampa stessa. Infatti, il bacio in questione è tra due donne lesbiche. Due personaggi secondari di “Star Wars: The Rise of Skywalker“, che non hanno un grande ruolo nel film. E se questo per i più conservatori basterebbe per boicottare il film, lo stesso non si può dire per i fan LGBT, speranzosi di vede un jedi omosessuale. Nonostante questo, un bacio gay, finalmente, sarà presente.

J.J. Abrams, durante una conferenza stampa, aveva già preannunciato questa scena, anche se non lo ha detto apertamente:

Nel caso della comunità LGBTQ, per me è stato importante che le persone che hanno visto questo film sentano di essere rappresentate.

Anche se non in modo diretto, ha confermato quindi la scena del bacio gay, senza riferire ulteriori dettagli:

Dirò che non sto svelando nulla di ciò che accade nel film. Ma ho appena detto quello che ho appena detto.

I passi in avanti sull’inclusione in Star Wars: dalla coppia LGBT al bacio gay

La produzione ha iniziato a pensare al mondo LGBT già dall’inizio dell’anno, quando nella serie animata di Disney Channel “Star Wars Resistance” è comparsa ufficialmente la coppia gay formata da Orka e Flix (due tra i personaggi preferiti dai fan) . E anche Lando Calrissian si identifica come pansessuale in “Star Wars: l’Impero colpisce ancora“.