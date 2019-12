The Eternals, rivelato il personaggio gay del nuovo film Marvel: avrà marito e figli

Dopo mesi di rumor, l’ufficialità. L’attesissimo The Eternals, nuovo film Marvel trainato da Angelina Jolie, presenterà il primo supereroe dichiaratamente gay dello studios. Ma ad interpretarlo non sarà Richard Madden, come scritto in precedenza, così come non sarà il personaggio di Ercole, ad abbracciare la nostra comunità.

Interpretato da Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e Kit Harington, The Eternals di Chloé Zhao, in uscita il 6 novembre 2020 negli Usa, vedrà il 37enne Brian, recentemente visto in Joker ma noto principalmente per i ruoli di Alfred “Paper Boi” Miles nella serie televisiva Atlanta e di Tavis Brown in Vice Principals, negli abiti di un uomo gay felicemente sposato.

Parola di We Got This Covered, che ha descritto un filmato in anteprima proiettato al CCXP 2019. Poche scene che hanno mostrato proprio Brian Tyree Henry, nei panni di Phastos, mano nella mano con il proprio partner. Al loro fianco due bambini. Una vera e propria famiglia arcobaleno, come anticipato in precedenza da Kevin Feige, capo dei Marvel studios.

